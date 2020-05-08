SPOR Trabzonspor taktik çalıştı
08.05.2020 22:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 22:53
SPOR Trabzonspor taktik çalıştıSelçuk BAŞARTRABZON (DHA)-Trabzonspor, bugün yaptığı ikinci antrenmanla çalışmalarına devam etti.
SPOR Trabzonspor taktik çalıştı
Selçuk BAŞARTRABZON (DHA)-
Trabzonspor, bugün yaptığı ikinci antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: DHA