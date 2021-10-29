Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzon - Rize maçı ne zaman? TS maçı kaçta?

TRABZON (Haberler.com) - Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor ile Rizespor Spor Toto Süper Lig 11. hafta açılış mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Bu sezon yaptığı transferler ile şampiyonluğun adayları arasında olan Trabzonspor, Karadeniz derbisinde son haftaların çıkış yakalayan takımı Rizespor'u konuk ediyor. Trabzon ile Rize arasındaki mücadele ile hakkında futbol severler internette en çok "Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman? Trabzon Rize maçı kaçta? Trabzonspor Rizespor maçı hangi kanalda?" sorularını aratmakta. İşte detaylar;

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Rizespor mücadelesi 29 Ekim Cuma günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

TRABZONSPOR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Rizespor arasında oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 11. Hafta mücadelesi saat 20.00 itibariyle başlayacak.

TRABZONSPOR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Rizespor arasında oynanacak olan Karadeniz derbisi 20.00'den itibaren Bein Spors 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER!

Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Nwakaeme'nin oynayıp, oynayamayacağı maç saatinde belli olacak. Rizespor'da ise Mendes ve Gökhan Gönül'ün sakatlıkları devam etmekte.

Trabzonspor : Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, İsmail, Siopis, Hamsik, A.Ömür, Djaniny (Bakasetas), Gervinho Cornelius

Çaykur Rizespor : Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Cemali, Dabo, Phri, Bolasie, Boldrin, Aminu, Pohjanpalo

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet