SPOR Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının ardından Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncuların isteği, arzusundan memnun olduklarını, yola devam edeceklerini söyledi.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncuların isteği, arzusundan memnun olduklarını, yola devam edeceklerini söyledi.

Kazanmak istedikleri bir maçtan beraberlikle ayrıldıklarından belirten Hüseyin Çimşir, 'Kazanıp rakiplerle olan puan kaybını arttırmak, avantajlı konuma girmek istiyorduk ama beraberlikle ayrıldık. Maça geneli itibariyle bakıldığı zaman özellikle ilk yarıdaki oyun oynama isteğinden oldukça memnunum. İlk yarıda bazı pozisyonlarda şut atma ve kenardan gelen ortalara temas etme konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Çimşir O oyunun karşılığında skoru yapmamız öne geçirmemiz gerekiyordu ama bunu gerçekleştiremedik. İkinci yarı geriye düştükten sonra erken gol bulup skoru eşitledik. Daha sonra pozisyonlar bulup kazanmak için oynadık ama maalesef sonuç itibariyle berabere bitirdik. Oyuncuların isteğinden arzusundan mutluyum, yolumuza devam edeceğiz dedi.

HEM GAZİANTEP, HEM DE BU MAÇTA VERİLMEYEN PENALTILAR VAR?Çimşir, karşılaşmanın ilk yarısında Nwakaeme'nin ceza alanında çekilip düştüğü pozisyonla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, Pozisyonu izledim, penaltı olduğunu düşünüyorum. Hem bu maç hem Gaziantep maçında verilmeyen penaltı var. Gaziantep maçında attığımız gol iptal oldu. Kritik haftalara giriyoruz. Kritik kararlar, hakemlerin bu konularda biraz daha dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Başakşehir maçında pozisyonu bile incelemediler, çabuk çabuk geçiştirdiler. Bu konuda yönetimin gayreti var, bir savaş veriyorlar. Biz de onların saha dışındaki savaşını, saha içinde oynadığımız oyun aldığımız sonuçlarla katkı sağlamaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı.MIKEL'IN ŞAHSİ AÇIKLAMASI KULÜBÜ BAĞLAMAZObi Mikel'in ligin iptal edilmesine ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımı konusunda sorulan bir soru üzerine de Çimşir, şunları söylediŞu anda sadece bizim ülkemizde değil dünya genelinde olan bir olayla karşı karşıyayız. Zor bir dönemde geçiyor bütün ülkeler. Hem devlet hem bakanlık bugüne kadar bu süreci çok iyi getirdiler. Oyuncuların tedirgin olması normaldir. Bazıların aileleri dışarıda, panik yaptıkları olur ama özellikle Obi Mikel'in kendi yaptığı bireysel açıklamadır. Bu açıklama ne kulübü, ne takımı bağlar. Kendi yaptığı açıklama. Kafasının karışık olduğu futbolla ilgili farklı problemleri olduğunu söyledi. Biz de saygı duyduk, yapacak bir şey yok.YÖNETİM KURULUNUN TASARRUFTA BULUNACAĞINI DÜŞÜNÜYORUMÇimşir, takımda bazı oyuncuların sosyal medyadan açıklama yapmalarına bir önlem alınıp alınmayacağına ilişkin soru üzerine ise şu ifadeleri kullandıBunu oyuncular bireysel olarak yapıyorlar ama kulüp bir şekilde kontrol ediyor. Bazen elimizden olmayan sebeplerden bizim haberimiz olmadan açıklama yapıyorlar. Kulübün disiplin talimatı var, yönetim kurulunun tasarrufta bulunacağını düşünüyorum. Bizim işimiz saha. Biz ne derlerse seyircili, seyircisiz, oynama, erteleme sonuçta devletin almış olduğu karar var. Bu karara uymamız gerekiyor herkesin özellikle salgın konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın göstermiş olduğu yoldan devam etmemiz gerekiyor.UMUYORUM ABDÜLKADİR'İN ÖNEMLİ BİR ŞEYİ YOKTURÇimşir, karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün durumuna ilişkin ise, Abdülkadir, diziyle ilgili ağrısı olduğunu ifade etti, devam edemedi. Ameliyat olduğu sakatlığıyla ilgili. Kolay değil uzun süreç ara verdi. İki maçtır da baya üst üste oynadı. Bazen yorgunluk olabilir, farklı kas ile ilgili sakatlık yaşanabilir. Önemli bir şey olmayacağını düşünüyorum. Geri kalan dönemde ona, oyununa enerjisine ihtiyaç var. Umuyorum önemli bir şeyi yoktur diye konuştu.OKAN BURUK PUANLAR EŞİT, ZİRVE YARIŞI DEVAM EDİYORZorlu bir karşılaşma oynadıklarını kaydeden Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise şöyle konuştuBir yandan Trabzonspor'a karşı deplasmanda oynamak, bir yandan 3 gün önce Avrupa Kupası'nda şiddetli maç geçirdik, bunun üzerine yolculuk yapıp belki 72 saati bile tamamlamadan maça çıktık. Konsantrasyon olarak ilk yarı zorlandık. Trabzonspor'un zorlandığı bulduğu fırsatlar vardı. İlk yarı bizden daha çok oyun içerisindeydiler, daha çok pozisyon buldular. İkinci yarı çok daha iyi başladık. 1-0 bulduktan sonra çok erken duran top golü yedik. Bunu yemesek belki 2'nci golü bulup maçı kazanma şansımız da olabilirdi. Ama 1-1'den sonra da Trabzonspor'un girdiği pozisyonlar vardı. Trabzonspor da maçı kazanabilirdi. İki takımın futbol anlamında Türkiye'den büyük övgüler aldığını söylemek istiyorum. Bugün bunu sahaya yansıtmaya çalıştılar. İki takımı da oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Zirve yarışı devam ediyor. Puanlar eşit. Bu hafta sonu için diğer takımların oynayacakları maçları bekleyeceğiz. Daha sonraki uzun serüvenin nasıl geçeceğine bakacağız.FIRAT HOCA İKİ TAKIM İÇİN DE DOĞRU KARARLAR VERMEDİ Buruk, bir basın mensubunun, 'maçın ilk yarısında hakeme itiraz ederek 'Bunu da Fenerbahçe maçına çevirmeyin' dediniz. Daha sonra sarı kart gördünüz. Ardından futbolcularınıza 'Her şeye hazırlıklı olun' diye uyardınız. Burada ne demek istediniz' sorusuna, Bizim Fenerbahçe maçını söyledim. Ben Fırat hocanın oyunun genelinde iki takım içinde doğru kararlar verdiğini düşünmüyorum. Maçtan önce dile getirmiyoruz. Yanlış anlaşılır. Bu hafta Fırat hocanın adı açıklandığında mutlu değilim, belki Trabzonsporlular da böyle düşünüyordu. Genç kaliteli hakemlerimiz de var. Fırat hocayla ilgili güven sorununu kendi adıma konuşuyorum. İki kulübenin de tepkisine yol açtı. Trabzonsporlular da zaman zaman haklı, biz de haklı tepkiler verdik. Tabiki yapacak bir şey yok. Bir hakem atanıyor. Ne olursa olsun bu maçı yöneten o. Kartlar onda, istediği gibi gösterebilir. Ben gerçekten oyun içerisinde verdiği kararların genel olarak iki takımı da memnun etmediği görüşündeyim yanıtını verdi.KAYBETMEMEK ÖNEMLİYDİTrabzonspor deplasmanında kaybetmemenin önemli olduğunu kaydeden Buruk, bu konuda şunları dediÇok yoğun maçlar oynadık. Hemen hemen aynı kadrolarla çıkıyoruz. Maç içerisinde bu zaman zaman aynı dinamizmin olmamasını ortaya çıkartıyor. Bugün de burada kaybetmemek önemliydi. Kaybettiğini zaman hem 3 puan geriye hem de ikili averajda geriye düşüyorsunuz. Buradan beraberlik çıkartarak hem aynı puanda kalıyor, hem de ikili averajı vermiyorsunuz Stratejik anlamda bundan sonraki haftalara yönelik bizim için önemliydi. İki takımda iyi futbol oynuyor. Bundan sonraki haftalarda da aynı şekilde yarış devam edecek.İNŞALLAH BU İLLET VİRÜS EN KISA SÜREDE ORTADAN KALKAR?

Seyircisiz futbolu çok sevmediklerini ifade eden Buruk, En başta sağlık. Ülkemizde bilinçli olmalıyız. Bu virüs Çin'den başlayıp Kore, İran derken Avrupa'yı sağlam şekilde vurdu. Bunun Türkiye'de aynı şekilde olmaması için dikkatli olunması gerekiyor. Tabii ki seyircisiz futbolu çok sevmiyoruz, istemiyoruz. Televizyon başında maç izleyen insanlar için zor oluyordur. Şu anki ortam ya futbolcusuz ya seyircisiz olacak. Bunla ilgili ne karar veriliyorsa saygı duymak gerekiyor. Çünkü sağlık her şeyin ötesinde. Gerekirse belki maçlar oynanmayacak. Bundan sonraki haftalar neler olabilir bilemiyoruz. Tatsız, tuzsuz, heyecanımızı da bazen kaybettiğimiz, oyuncuları da maça hazırlarken çok zorlanıyoruz. İnşallah bu illet virüs en kısa sürede ortadan kalkar diyerek açıklamalarını tamamladı.

Kaynak: DHA