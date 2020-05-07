SPOR Trabzonspor kuvvet çalıştı
07.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:09
SPOR Trabzonspor kuvvet çalıştıSelçuk BAŞARTRABZON (DHA)-Trabzonspor, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirdiği kuvvete dayalı antrenmanlarla çalışmalarına devam etti.
SPOR Trabzonspor kuvvet çalıştı
Selçuk BAŞARTRABZON (DHA)-
Trabzonspor, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirdiği kuvvete dayalı antrenmanlarla çalışmalarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen oyuncular teknik direktör Hüseyin Çimşir nezaretinde 3 futbolcudan oluşan 7 grup halinde nordbord, hamstring, kuvvet ve maksimum aerobik hız testleri gerçekleştirdi. Bordo mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: DHA