Spor trabzonspor, krasnodar maçının ardından yurda döndü

Spor trabzonspor, krasnodar maçının ardından yurda döndü

SPOR Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndüVIDEO YOKTolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü.

08.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:43
Spor trabzonspor, krasnodar maçının ardından yurda döndü

SPOR Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndü

VIDEO YOK

Tolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü.

Saat 02.10'da Krasnodar'dan özel uçakla yola çıkan bordo-mavililer, 50 dakika süren yolculuğun ardından saat 03.00'te Trabzon'a ulaştı.

Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla ara vermeden pazar günü ligde sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak: DHA

VİDEO: Spor trabzonspor, krasnodar maçının ardından yurda döndü
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