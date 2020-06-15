SPOR Trabzonspor konaklayacağı otele geldi
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SPOR Trabzonspor konaklayacağı otele geldi

SPOR Trabzonspor konaklayacağı otele geldiRamazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak Trabzonspor, maç için kampa gireceği otele yerleşti.

15.06.2020 23:14 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:22

SPOR Trabzonspor konaklayacağı otele geldi

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak Trabzonspor, maç için kampa gireceği otele yerleşti.

Trabzon Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan bordo mavili kafile, takım otobüsü ile birlikte konaklayacağı otele geldi. Ataşehir'de bulunan otele saat 22.00'de ulaşan bordo mavili kafileyi taraftarlar karşıladı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, çevik kuvvet ve spor şube ekipleri yoğun önlemler alarak bordo mavili kafileye otele kadar eşlik ederken, bordo mavili taraftarlar oyunculara ulaşıp fotoğraf çektirmek ve imza almak için yoğun çaba sarfetti.

Öte yandan otel girişinde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, DHA muhabirine kısa bir görüş bildirerek, Her şey çok güzel, bizi çok iyi karşıladılar dedi.

SPOR Trabzonspor konaklayacağı otele geldi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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