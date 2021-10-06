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Trabzonspor, kadın futbol takımı kuruyor

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor, kadın futbol takımı kuruyor

Trabzonspor, kadın futbol takımını yeniden faaliyete geçirmek için çalışma başlattı.

Trabzonspor, kadın futbol takımını yeniden faaliyete geçirmek için çalışma başlattı.

Bordo-mavili kulübün Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, kulüp bünyesinde oluşturulacak kadın futbol takımı için hazırlıklar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kadın futbol takımı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda çalışma yaptıklarını belirten Hayırlıoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Hamit Cihan, geçmiş dönemde var olan kadın futbol takımımızın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Bu konuda tecrübeli olan hocamızla çalışmaları sürdürüyoruz. Şu an itibarıyla idari ve teknik yapılanmayı tamamlama aşamasındayız. Kısa sürede Trabzonspor'un marka değerine yakışır bir takım oluşturup ligde yarışmak istiyoruz."

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri
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