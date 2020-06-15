SPOR Trabzonspor, İstanbul'a geldi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a geldi.
15.06.2020 22:12 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:37
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a geldi
İlkay DİKİCİ - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a geldi.
TK3261 sefer sayılı uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na gelen bordo mavilileri taraftarları karşıladı. Takımlarını karşılamaya gelen taraftarlara polis ekipleri sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Polis eşliğinde Sabiha Gökçen'den ayrılan takım, konaklayacakları otele gitti.
Koronavirüs önlemleri kapsamında borda-mavililerin maske kuralına uydukları görüntülendi.
Kaynak: DHA