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Trabzonspor, Göztepe hazırlıklarına 7 eksikle başladı

İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Haberler | Spor

- Trabzonspor, Göztepe hazırlıklarına 7 eksikle başladı Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 7 eksikle başladı.

- Trabzonspor, Göztepe hazırlıklarına 7 eksikle başladı

TRABZON - Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 7 eksikle başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda 7 oyuncu yer almadı. Bordo mavililerde adale ağrısı bulunan Abdülkadir Ömür, koşu antrenmanı yapan Hamsik, Koita ve Abdülkadir Parmak takımdan ayrı çalıştı. Eşinin doğum yapması nedeniyle izin alan Cornelius ile sakatlıkları devam eden Nwakaeme ve Peres ise antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı. Karadeniz ekibi Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Trabzonspor, Göztepe hazırlıklarına 7 eksikle başladı

Trabzonspor, Göztepe hazırlıklarına 7 eksikle başladı

Trabzonspor, Göztepe hazırlıklarına 7 eksikle başladı

Trabzonspor, Göztepe hazırlıklarına 7 eksikle başladı

Trabzonspor, Göztepe hazırlıklarına 7 eksikle başladı

Trabzonspor, Göztepe hazırlıklarına 7 eksikle başladı

Trabzonspor, Göztepe hazırlıklarına 7 eksikle başladı

Trabzonspor, Göztepe hazırlıklarına 7 eksikle başladı

Trabzonspor, Göztepe hazırlıklarına 7 eksikle başladı

Trabzonspor, Göztepe hazırlıklarına 7 eksikle başladı

Trabzonspor, Göztepe hazırlıklarına 7 eksikle başladı

Trabzonspor, Göztepe hazırlıklarına 7 eksikle başladı
İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Spor Haberleri
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