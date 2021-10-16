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Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini verecek.

Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

222 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, ligde son 20 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor.

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 20 lig maçında 9 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

20 bin dolayında taraftar destekleyecek

Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

40 bin kişilik Medical Park Stadı'nın satışa çıkarılan 20 bin dolayında bilet 1 saat içerisinde tükendi. Bu rakam Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak.

Ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçını 13 bin 500 taraftar izlemişti.

Eksikler

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Koita, Abdulkadir Parmak ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri
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 Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
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