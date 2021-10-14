Trabzonspor Fenerbahçe mazı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Spor
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışması yapıldı.
Dar alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.
Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
AA / Hakan Burak Altunöz - Spor Haberleri