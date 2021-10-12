Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınma bölümünün ardından core, mobilizasyon ve aktivasyon çalışmaları gerçekleştirildi. İdman, 5'e 2 pas çalışması sonrası dar alan oyunlarıyla son buldu.

Milli oyuncuların yanı sıra, sakatlığı bulunan İsmail Köybaşı, Serkan Asan ve Abdulkadir Parmak antrenmana katılmazken, Koita ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Trabzonspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri
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