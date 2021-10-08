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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu

AA / Gazi Nogay - Haberler | Spor
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor'un Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'un Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, maç biletlerinin Passolig üzerinden satışa çıkarıldığı belirtildi.

Sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabileceği kaydedilen biletlerin, Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satılacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Tüm taraftar gruplarımızın Fenerbahçe maçında, doğu tribünde yer alarak birlik olmak istemeleri yönetim kurulumuzca uygun bulunmuştur. Bu talep doğrultusunda yüzde 50 kapasite sınırlaması kapsamında doğu tarafındaki tribünlerimizde taraftar gruplarımız yer alacaktır. Kale arkası tribünlerimiz ve misafir seyirci tribününde yer alan koltuklarımız ise tüm taraftarımıza satışa sunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Bilet fiyatları kategorilerine göre şu şekilde belirlendi:

VIP Platinum: 750 lira.

VIP Gold: 500 lira.

VIP Silver: 350 lira

Batı tribün: 200 lira.

Fırtına tribün: 61 lira.

Kale arkaları: 40 lira.

AA / Gazi Nogay - Spor Haberleri
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Haber: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu - Haberler Spor
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