Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.

Milli oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan İsmail Köybaşı, Koita, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'ün antrenmana katılmadığı, Serkan Asan'ın takımdan ayrı koştuğu öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.