Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmada milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı. Günün ilk antrenmanı fitness salonunda mobilizasyon, aktivasyon, core ve genel kuvvet çalışmalarıyla başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

(Gökmen Şahin-İHA)

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Vladimir Putin Necmettin Erbakan
Magazin Ece Üner Ezgi Mola Amelia Hamlin
Spor Sergen Yalçın Kim Min-jae Ahmet Nur Çebi Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 14:33:35. #1.12#