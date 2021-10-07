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Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor
Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınma ve ısınma koşusunun ardından koordinasyon hareketleri gerçekleştirdi. 5'e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı çift antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

AA / Duygu Avunduk - Spor Haberleri
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