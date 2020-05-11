SPOR Trabzonspor dayanıklılık çalıştı
SPOR Trabzonspor dayanıklılık çalıştıSelçuk BAŞAR TRABZON (DHA) - Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
11.05.2020 21:54 | Son Güncelleme: 11.05.2020 21:55
SPOR Trabzonspor dayanıklılık çalıştı
Selçuk BAŞAR TRABZON (DHA) - Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular, dayanıklılık oyunları gerçekleştirildi.
Bordo mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: DHA