Trabzonsporlu futbolcu Hamsik'in adalesinde ödem tespit edildi

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Yaşar Kibar Güven, Slovak futbolcu Marek Hamsik'in arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini bildirdi.

Güven, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Hafta içi Slovakya milli takımıyla oynadığı müsabakada sakatlanan Marek Hamsik'in bugün çekilen MR'ında sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadesini kullandı.