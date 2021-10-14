Trabzonsporlu futbolcu Hamsik'in adalesinde ödem tespit edildi - Haberler Spor
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Trabzonsporlu futbolcu Hamsik'in adalesinde ödem tespit edildi

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Spor
Trabzonsporlu futbolcu Hamsik'in adalesinde ödem tespit edildi

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Yaşar Kibar Güven, Slovak futbolcu Marek Hamsik'in arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini bildirdi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Yaşar Kibar Güven, Slovak futbolcu Marek Hamsik'in arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini bildirdi.

Güven, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Hafta içi Slovakya milli takımıyla oynadığı müsabakada sakatlanan Marek Hamsik'in bugün çekilen MR'ında sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadesini kullandı.

AA / Hakan Burak Altunöz - Spor Haberleri
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