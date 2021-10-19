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Trabzonspor'da Nwakaeme'den kötü haber

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor
Trabzonspor'da Nwakaeme'den kötü haber

Trabzonspor'da, Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak oyundan ayrılan Antony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor'da, Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak oyundan ayrılan Antony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız müsabakada sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.


Trabzonspor'da Nwakaeme'den kötü haber

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri
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