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Trabzonspor'da milli ara endişesi

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Trabzonspor'da milli ara endişesi

Süper Lig'de milli ara dönüşlerinde sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, tüm analizlerini ve planlarını galibiyet üzerine yaparken, Fenerbahçe karşısında taraftarın itici gücüne güveniyor.

Süper Lig'de milli ara dönüşlerinde sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, tüm analizlerini ve planlarını galibiyet üzerine yaparken, Fenerbahçe karşısında taraftarın itici gücüne güveniyor.

Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan bordo-mavililer evinde konuk edeceği ezeli rakibi karşısında tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Rakibin tüm analizlerini teknik ekibiyle birlikte yapan Abdullah Avcı sahada ise uygulamalı olarak yoğun tempoda çalışıyor. Cezalı Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen'in bu maçta forma giyecek olmalarının yanı sıra sakat oyuncuların da dönmesiyle birlikte eli güçlenen deneyimli çalıştırıcı milli oyuncuların da moralli dönmesini bekliyor.

TARAFTAR İTİCİ GÜÇ OLACAK

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde adeta karargah kuran Abdullah Avcı, maça yönelik bütün planlarını kafasında oluşturmuş durumda. Fenerbahçe maçı hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdüren bordo-mavililerde deneyimli çalıştırıcının tek endişesi ise milli dönüşler sonrası fiziksel ve mental yorgunluk yaşayan oyuncularını sahada diri tutmak. Bunun için de Abdullah Avcı, taraftarın itici gücüne güveniyor. Pandemi sonrası ilk kez rekor seyirci önünde ezeli rakibi Fenerbahçe ile mücadele edecek olan bordo-mavililer hem sahada hem de tribünde rakibi yoğun baskı altına almak istiyor.

FENERBAHÇE MAÇIYLA AKYAZI'DA BİR İLK OLACAK

Akyazı'da bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu'nda maçlarını oynayan Trabzonspor, Fenerbahçe maçıyla bir ilke de imza atacak. En son Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda bir arada toplu olarak takımlarını destekleyen taraftarlar, yeni stadyumda kale arkalarındaki yerlerinden çıkarak maraton tribününde toplu bir şekilde takımlarına destek verecekler. Bordo-mavili taraftarlar müsabaka sırasında ise sergileyecekleri pankartlarla birlikte takımlarına itici güç olacak.

Trabzonspor geçtiğimiz sezonun son milli ara dönüşünde DG Sivasspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Bordo mavililer, bu sezon ise milli dönüş sonrası Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

(Gökmen Şahin/İHA)

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