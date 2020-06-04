SPOR Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
SPOR Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyorTRABZON (DHA) - Trabzonspor bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
04.06.2020 21:55 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:22
SPOR Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
TRABZON (DHA) - Trabzonspor bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Bordo mavili takım yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: DHA