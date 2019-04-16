Spor Trabzonspor'da Futbolcular Yemekte Buluştu
Spor Trabzonspor'da futbolcular yemekte buluştuTRABZON (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında cumartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da futbolcular yemekte bir araya geldi.
Spor Trabzonspor'da futbolcular yemekte buluştu
TRABZON (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında cumartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da futbolcular yemekte bir araya geldi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah gerçekleştirilen antrenmanın ardından Trabzon'da bir balık restoranına giden teknik heyet ve futbolcular birlikte yemek yediler.
Kaynak: DHA