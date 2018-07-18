Spor Trabzonspor'da Antrenman İptal Edildi, Futbolcular Stres Attı

Spor Trabzonspor'da antrenman iptal edildi, futbolcular stres attı

Tolga SAĞLAMKRANJSKA GORA, (DHA)

Trabzonspor'da teknik direktör

Ünal Karaman yoğun tempo nedeniyle akşam antrenmanını iptal ederken, kamp yapılan otele yakın bir

tesiste barbekü partisi yapıldı.

Bordo-mavililerde futbolcuların kamp performansından duyduğu memnuniyeti

dile getiren teknik direktör Ünal Karaman,

Slovenya kampında günde çift antrenmanla sezona hazırlanan takımın bu akşamki antrenmanını iptal etti.

Bordo-mavililer sabah yapılan çalışmanın ardından kamp yapılan otele yakın bir tesiste barbekü partisi yaptı.

Yemeğin ardından teleferikle tesisin zirvesine çıkan oyuncular Zipline'e bindi.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla kamp çalışmalarını sürdürecek.