Spor Trabzonspor'da Antrenman İptal Edildi, Futbolcular Stres Attı
Spor Trabzonspor'da antrenman iptal edildi, futbolcular stres attıTolga SAĞLAMKRANJSKA GORA, (DHA)Trabzonspor'da teknik direktörÜnal Karaman yoğun tempo nedeniyle akşam antrenmanını iptal ederken, kamp yapılan otele yakın birtesiste barbekü partisi yapıldı.
Spor Trabzonspor'da antrenman iptal edildi, futbolcular stres attı
Tolga SAĞLAMKRANJSKA GORA, (DHA)
Trabzonspor'da teknik direktör
Ünal Karaman yoğun tempo nedeniyle akşam antrenmanını iptal ederken, kamp yapılan otele yakın bir
tesiste barbekü partisi yapıldı.
Bordo-mavililerde futbolcuların kamp performansından duyduğu memnuniyeti
dile getiren teknik direktör Ünal Karaman,
Slovenya kampında günde çift antrenmanla sezona hazırlanan takımın bu akşamki antrenmanını iptal etti.
Bordo-mavililer sabah yapılan çalışmanın ardından kamp yapılan otele yakın bir tesiste barbekü partisi yaptı.
Yemeğin ardından teleferikle tesisin zirvesine çıkan oyuncular Zipline'e bindi.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla kamp çalışmalarını sürdürecek.