SPOR Trabzonspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM TRABZON (DHA) - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sabah yapılan antrenmanda laktat testinden geçirilen bordo mavililerde, 18.00'de başlayan antrenmanda dayanıklılık esaslı çalışmalar yapıldı. Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure ile tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi yer almadı. Majid Hosseini ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA