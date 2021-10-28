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Trabzonspor Çaykur Rizespor'u konuk edecek

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Süper Lig Lideri Trabzonspor, 11. haftanın açılış maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Süper Lig Lideri Trabzonspor, 11. haftanın açılış maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Ligin 10. haftası sonunda 24 puanla ilk sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Peres forma giyemeyecek, Nwakaeme ve Bakasetas'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri
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