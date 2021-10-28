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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Çaykur Rizespor müsabakası öncesi son idmanını gerçekleştirdi.

Bordo- mavililer, Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de Rize temsilcisini ağırlayacak.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

AA / Duygu Avunduk - Spor Haberleri
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