Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Çaykur Rizespor müsabakası öncesi son idmanını gerçekleştirdi.
Bordo- mavililer, Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de Rize temsilcisini ağırlayacak.