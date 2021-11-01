Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Bordo-mavililer 5'e 2 ve geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Bu arada, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden Abdülkadir Ömür ve Siopis'in katıldığı "Haykırsam sesimi duyar mısın?" isimli bir etkinlik yayınlandı. Başarılı futbolcuların, ellerinde bulunan kelimeleri kulaklarındaki müziğe rağmen ağız okuyarak bilmeye çalışmasının eğlenceli dakikalar yaşattığı görüldü.

Haberi Kaydet