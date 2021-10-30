Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları yaptı. 5'e 2, dayanıklılık çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, pazartesi günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON