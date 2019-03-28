Spor Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM TRABZON (DHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 17.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda pas varyasyonları, topa sahip olma oyunları ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynandı. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Onazi ile Sosa'nın yanı sıra ülkelerinin milli takım kamplarına giden Ekuban, Novak, Yusuf ile Uğurcan antrenmanda yer almadı. Amiri ise takımdan ayrı koşu yaptı.

ÖĞRENCİLERDEN ZİYARET

Antrenman öncesinde Trabzon Söğütlü İlkokulu öğrencileri teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

NWAKAEME İLE BERKAY SEFA'YA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Antrenman sonrasında Anthony Nwakaeme ve Berkay Sefa Kara için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. İki futbolcu için kesilen yaş günü pastasının ardından, takım arkadaşları Nwakaeme ile Berkay Sefa'ya mutlu ve huzurlu yeni yaşlar dileklerinde bulundu.

Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA