SPOR Trabzonspor, AEK maçının ardından yurda döndü

SPOR Trabzonspor, AEK maçının ardından yurda döndü

SPOR Trabzonspor, AEK maçının ardından yurda döndüTolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan ekibi AEK ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü.

23.08.2019 09:39
SPOR Trabzonspor, AEK maçının ardından yurda döndü

SPOR Trabzonspor, AEK maçının ardından yurda döndü

Tolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan ekibi AEK ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü.

Saat 01.30'da Atina'dan özel uçakla havalanan bordo-mavililer, 2 saat 10 dakika süren yolculuğun ardından 03.40'ta Trabzon'a ulaştı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla ara vermeden Pazar günü ligde sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

SPOR Trabzonspor, AEK maçının ardından yurda döndü
Kaynak: DHA
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