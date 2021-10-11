Trabzonlu sporcular ilk kez katıldıkları şampiyonada 8 madalya kazandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonlu sporcular ilk kez katıldıkları şampiyonada 8 madalya kazandı

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Spor
Trabzonlu sporcular ilk kez katıldıkları şampiyonada 8 madalya kazandı

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye Atlama Şampiyonası'na ilk kez katılan Trabzon Tramplen ve Kule Atlama takımının 8 madalya kazandığını belirtti.

TRABZON (AA) - Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye Atlama Şampiyonası'na ilk kez katılan Trabzon Tramplen ve Kule Atlama takımının 8 madalya kazandığını belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu Ankara'da düzenlenen Türkiye Atlama Şampiyonası'na farklı illerden 157 sporcunun katıldığını ifade ederek, Trabzon Tramplen ve Kule Atlama takımının da ilk kez şampiyonada yer aldığını vurguladı.

Antrenör Seda Çağlar idaresindeki takımdan Elif İpek Dunay'ın 2 gümüş, Naz Özbayrak'ın 2 bronz, Tanem Çebi'nin 1 gümüş ve Arda Ünal'ın da 3 gümüş madalya kazandığına işaret eden Öztürk, "Bu branşta Trabzon adına madalya alan ilk sporcular olarak tarihe geçtiler." ifadesini kullandı.

Öztürk, yüzmenin çok sevildiği Trabzon'da kule ve tramplen atlamanın daha önce hiç yapılmadığına değinerek, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda tramplen atlamayı belki de hiç duymamış, görmemiş çocuklarla eğitime başladık. Antrenörünüz Seda Çağlar gözetiminde yoğun bir çalışma programının ardından katıldıkları ilk ulusal şampiyonada önemli dereceler yaptılar. Otoriteler, bu çocukların tecrübe kazandıkça kısa sürede büyük başarılara imza atacak yetenekte olduklarını belirtiyor. Sporcularımızı, antrenörlerimizi, velileri ve bu tesisleri Trabzon'a kazandıranları kutluyoruz."

Şampiyonaya ilk kez katılmanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Seda Çağlar ise genç sporculara çok güvendiğini, disiplinli ve çalışkan bir grup oluşturduklarını aktardı.

AA / Hakan Burak Altunöz - Spor Haberleri
F1 Türkiye Grand Prix'sinin ardından

F1 Türkiye Grand Prix'sinin ardından

 Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Bottas kazandı

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Bottas kazandı

 Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Bottas'ın

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Bottas'ın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş İbrahim Aydemir Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Demet Akalın İdo Tatlıses
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Şenol Güneş Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Serdar Aziz Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzonlu sporcular ilk kez katıldıkları şampiyonada 8 madalya kazandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 12:56:57. #1.11#