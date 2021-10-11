Trabzonlu sporcular ilk kez katıldıkları şampiyonada 8 madalya kazandı

TRABZON (AA) - Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye Atlama Şampiyonası'na ilk kez katılan Trabzon Tramplen ve Kule Atlama takımının 8 madalya kazandığını belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu Ankara'da düzenlenen Türkiye Atlama Şampiyonası'na farklı illerden 157 sporcunun katıldığını ifade ederek, Trabzon Tramplen ve Kule Atlama takımının da ilk kez şampiyonada yer aldığını vurguladı.

Antrenör Seda Çağlar idaresindeki takımdan Elif İpek Dunay'ın 2 gümüş, Naz Özbayrak'ın 2 bronz, Tanem Çebi'nin 1 gümüş ve Arda Ünal'ın da 3 gümüş madalya kazandığına işaret eden Öztürk, "Bu branşta Trabzon adına madalya alan ilk sporcular olarak tarihe geçtiler." ifadesini kullandı.

Öztürk, yüzmenin çok sevildiği Trabzon'da kule ve tramplen atlamanın daha önce hiç yapılmadığına değinerek, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda tramplen atlamayı belki de hiç duymamış, görmemiş çocuklarla eğitime başladık. Antrenörünüz Seda Çağlar gözetiminde yoğun bir çalışma programının ardından katıldıkları ilk ulusal şampiyonada önemli dereceler yaptılar. Otoriteler, bu çocukların tecrübe kazandıkça kısa sürede büyük başarılara imza atacak yetenekte olduklarını belirtiyor. Sporcularımızı, antrenörlerimizi, velileri ve bu tesisleri Trabzon'a kazandıranları kutluyoruz."

Şampiyonaya ilk kez katılmanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Seda Çağlar ise genç sporculara çok güvendiğini, disiplinli ve çalışkan bir grup oluşturduklarını aktardı.