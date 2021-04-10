Spor Toto Yürüyüş Ligi organizasyonu Batman'da düzenlendi
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Spor Toto Yürüyüş Ligi organizasyonu Batman'da düzenlendi

Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Spor
Spor Toto Yürüyüş Ligi organizasyonu Batman'da düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Spor Toto Yürüyüş Ligi yarışları, Batman'da düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Spor Toto Yürüyüş Ligi yarışları, Batman'da düzenlendi.

Spor Toto Yürüyüş Ligi yarışlarına, Batman'ın yanı sıra Diyarbakır, Siirt, Hakkari, Bitlis, Van ve Elazığ'dan kulüpler katılım sağladı.

TPAO Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı yarışlar, kadınlar ile erkeklerde büyükler, 20 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirildi.

Yarışmalarda dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, yarışmaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirip, katılım sağlayan sporcuları tebrik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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