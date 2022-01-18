Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak

SAKARYA (AA) - Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı faaliyet programında yer alan ilk yurt içi müsabakası olan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası 4-6 Şubat tarihlerinde Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda yapılacak.

Şampiyonaya kadınlarda 40, 44, 48, 52, 63, 70 ve +70 ile erkeklerde 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 ve +90 kiloda judocular katılacak.