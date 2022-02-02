Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na 968 sporcu kayıt yaptırdı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 4-6 Şubat'ta düzenlenecek Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası için 968 sporcu katılım başvurusu yaptı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyona, 63 ilden 433 kadın ve 535 erkek judocu kayıt yaptırdı.

Şampiyonada müsabakalar kadınlarda 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70 ve +70; erkeklerde 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 ve +90 kiloda gerçekleştirilecek.