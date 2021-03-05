Spor Toto Uluslararası Türkiye Yürüyüş Şampiyonası yarın Antalya'da yapılacak
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Spor Toto Uluslararası Türkiye Yürüyüş Şampiyonası yarın Antalya'da yapılacak

05.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:43
Spor Toto Uluslararası Türkiye Yürüyüş Şampiyonası yarın Antalya'da yapılacak

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Uluslararası Türkiye Yürüyüş Şampiyonası, yarın Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Uluslararası Türkiye Yürüyüş Şampiyonası, yarın Antalya'da gerçekleştirilecek.

Federasyonun açıklamasına göre, Konyaaltı Sahili'nde yapılacak şampiyonaya, kadınlar ile erkeklerde 18 yaş altı, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde toplam 147 sporcu katılacak.

Ukrayna, Letonya, Belarus, Kazakistan ve Slovakya'dan gelen atletlerin de ter dökeceği organizasyonda sporcular, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na vize almak için yarışacak.

29 atletin katılacağı 20 kilometre erkekler yarışında Türkiye şampiyonu Salih Korkmaz'ın yanı sıra, milli sporcular Abdülselam İmuk, Şahin Şenoduncu, Mert Atlı ve Selman İlhan da yer alacak.

Kadınlar 20 kilometrede ise milli atletlerden Avrupa 23 yaş altı şampiyonu Ayşe Tekdal ile Avrupa 20 yaş altı ikincisi Evin Demir, hem Türkiye şampiyonluğu hem de olimpiyat kotası için parkura çıkacak.

Daha önce kota alan milli atlet Meryem Bekmez ise 10 kilometrelik yarışta sezona ısınacak.

Şampiyonanın yarış programı şöyle:

08.30: Erkekler 50 kilometre

08.45: Erkekler 20 kilometre

08.45: Kadınlar 10 kilometre

10.15: Kadınlar 20 kilometre

11.10: 20 yaş altı erkekler 10 kilometre

12.10: 18 yaş altı erkekler 10 kilometre

13.10: 18 yaş altı kadınlar 5 kilometre

13.10: 20 yaş altı kadınlar 10 kilometre

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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