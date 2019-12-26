Spor Toto Türkiye Tenis Ligi
Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nin kadınlar şampiyonluğuna ulaşan takım ENKA oldu.
Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nin kadınlar şampiyonluğuna ulaşan takım ENKA oldu.
ENKA Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı organizasyonun kadınlar finalinde ENKA ile TED takımları karşı karşıya geldi.
İki tekler, iki de çiftler maçının yapıldığı final organizasyonu 2-2 eşitlikle tamamlanırken, oyun averajıyla TED'e üstünlük sağlayan ENKA, şampiyonluğa ulaştı.
Ligde erkekler finali yarın yine ENKA ile TED takımları arasında oynanacak.