Spor Toto Teşkilatı'ndan Çorum'a Altyapı Desteği

Çorum Hitit Üniversitesi (HİTÜ) ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı arasında Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde jimnastik ve kondisyon merkezi kurulması için protokol imzalandığı bildirildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Çorum ziyaretinde üniversitenin bazı eksiklerinin giderilmesi konusunda destek sözü verdiğini belirtti.

Ziyaretin ardından Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı ile görüşmelere başladıklarını ifade eden Alkan, görüşmeler neticesinde Spor Toto Teşkilat Başkanvekili Bünyamin Bozgeyik ile Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulacak jimnastik ve kondisyon merkezine profesyonel altyapı oluşturulmasına ilişkin protokol imzaladıklarını kaydetti.

Hitit Üniversitesinin ulusal ve uluslararası pek çok organizasyona ev sahipliği yaptığının altını çizen Alkan, "İmzalanan protokol çerçevesinde üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere ilimize hizmet verecek bu altyapı, profesyonel sporcularımızın yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacak merkezin kurulmasına da vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA