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Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda Pursaklar'ın spordaki geleceği ele alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda Pursaklar'ın spordaki geleceği ele alındı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i ziyaret etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi'nin spora ve sporcular yönelik devam eden ve gerçekleştirilecek olan çeşitli projeleriyle ilgili temaslarda bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin, Bozgeyik ile Pursaklar Belediyesi'nin spora yönelik projeleri hakkında bir süre görüş alışverişinde bulundu.

"İlçemizdeki projeleri istişare ettik"

Pursaklar'ı sporun merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar'da son zamanlarda spor adına güzel başarılar elde ediyoruz. Spora ve gençliğe büyük önem veriyoruz. Gençlerimizin spora olan yatkınlıklarına destek olmak ve spor adına başarılarımızın daha da artması için Spor Toto Teşkilatı ile her zaman dirsek teması içindeyiz. Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik beyefendiyi makamında ziyaret ederek ilçemizdeki projeleri istişare ettik. Samimi misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda Pursaklar'ın spordaki geleceği ele alındı

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda Pursaklar'ın spordaki geleceği ele alındı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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