Spor Toto Teşkilat Başkanı Bozgeyik, Manyas'ta incelemelerde bulundu

MANYAS, BALIKESİR (İHA) - Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik Manyas'a gelerek birtakım incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, beraberinde Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile birlikte Manyas'a gelerek ilçede yapımında son aşamaya gelinen Gençlik Merkezi ile ilçedeki spor salonu ve statta incelemelerde bulundu. Tesisler hakkında Manyas Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Kudret Eğen'den bilgiler aldı. Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin de ilçeye yapılmasını istediği yatırımlar için talepte bulundu. Salonda Anadolu Lisesi öğrencileri ile sohbet eden ve onlarla bir süre voleybol oynayan Spor Toto Teşkilat başkanı Bünyamin Bozgeyik gelen taleplere olumlu yaklaşırken, değerlendireceğini ifade etti.

Bozgeyik, Susurluk ilçesine gitmek üzere ilçeden ayrıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Spor