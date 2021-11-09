Spor Toto Teşkilat Başkalığı Çorum'un Sungurlu ilçesine 13 spor tesisi yapacak - Haberler
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Spor Toto Teşkilat Başkalığı Çorum'un Sungurlu ilçesine 13 spor tesisi yapacak

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Spor Toto Teşkilat Başkalığı Çorum'un Sungurlu ilçesine 13 spor tesisi yapacak

Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Çorum'un Sungurlu ilçesine 5 halı saha, 5 basketbol-voleybol sahası, 3 prefabrik spor salonu ile bir okulun spor salonunun zemin bakım onarımı ve mevcut ilçe stadyumuna 4'lü soyunma odası yaptırılacağı bildirildi.

ÇORUM (AA) - Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Çorum'un Sungurlu ilçesine 5 halı saha, 5 basketbol-voleybol sahası, 3 prefabrik spor salonu ile bir okulun spor salonunun zemin bakım onarımı ve mevcut ilçe stadyumuna 4'lü soyunma odası yaptırılacağı bildirildi.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye yapılacak yeni yatırımlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Çorum Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Kaymakam Adayı Mücahit Aydoğdu, Sungurlu Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi ve Sungurlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş arasında protokol imzalandığı belirtildi.

Protokol kapsamında Sungurlu'ya 5 halı saha, 5 basketbol-voleybol sahası, 3 prefabrik spor salonu ile bir okulun spor salonunun zemin bakım onarımı ve mevcut ilçe stadyumuna 4'lü soyunma odası yapılacağının aktarıldığı açıklamada, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca daha önce Sungurlu'ya yapılması taahhüt edilen güreş eğitim merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzunun da ihale aşamasına geldiği aktarıldı.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, yatırımların ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
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