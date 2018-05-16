Göztepe - Galatasaray Maçını Cüneyt Çakır Yönetecek

Spor Toto Süper Ligde 34. haftanın hakemleri belli oldu. Göztepe - Galatasaray mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek.

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 34. haftasında oyanancak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Göztepe - Galatasaray karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Ayrıca Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında Ali Palabıyık, Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçını Fırat Aydınus, Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçında ise Bülent Yıldırım düdük çalacak.

34'üncü hafta müsabakaları ve görev alacak hakemler şöyle:

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