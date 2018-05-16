Göztepe - Galatasaray Maçını Cüneyt Çakır Yönetecek
Spor Toto Süper Ligde 34. haftanın hakemleri belli oldu. Göztepe - Galatasaray mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek.
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 34. haftasında oyanancak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Göztepe - Galatasaray karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Ayrıca Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında Ali Palabıyık, Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçını Fırat Aydınus, Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçında ise Bülent Yıldırım düdük çalacak.
34'üncü hafta müsabakaları ve görev alacak hakemler şöyle:
YORUMLAR (38)
-
19. 05 tarih bile bizi gösteriyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
ŞAMPİYON GALATASARAY ŞAMMPİYON ŞAMPİYON SAMPİYONCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
cuneytmi eywahhhhh eyvahhCevap Yaz Yayından Kaldır
-
gs bu hakemle istediğini alır başka söze gerek yokCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
cüneyt galata sarayli degilmi kim atadi bunu fetocu cetemiCevap Yaz Yayından Kaldır