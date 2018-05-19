Spor Toto Süper Ligde Şampiyon Galatasaray

Şampiyonluk için son hafta Göztepe'den en az 1 puan alması gereken Galatasaray 66.dakikada Gomis'in penaltıdan attığı golle 3 puanı aldı ve İzmir'de mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 3 puan fark atarak 2 sezon aranın ardından yeniden şampiyonluğa ulaştı.

FATİH TERİM, GALATASARAY'DA 17. KUPASINI ALDI

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun şampiyonluğa ulaşan Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. 21 şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim 17. kupasını kazandı.

Kariyerinin 7. lig şampiyonluğuna ulaşan Terim, bu başarılarının tamamını sarı-kırmızılı ekiple elde etti.

GOMİS REKOR KIRDI

Süper Lig tarihinin bir sezondaki en golcü yabancı oyuncusu 29 gol atan Bafetimbi Gomis oldu.

DOKUZ SEZONDA 17 KUPA KALDIRDI

Kariyerinde ilk kez Galatasaray'da sezon içi göreve başlayan Fatih Terim, daha önce sarı-kırmızılı ekibi yönettiği 8 sezonda 16 kupa kaldırma başarısı göstermişti. Terim böylece 9.sezonunda 17.kupasını kaldırdı…

Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupaşampiyonluğu kazandı.

KAZANDIĞI KUPALAR

Sarı-kırmızılı ekipte ilk kez 1996-1997 sezonunda göreve getirilen Fatih Terim, ilk dönemindeki 4 sezonda kulübün müzesine 12 kupanın girmesine katkı sağladı. Takımıyla ilk döneminde üst üste 4 kez lig şampiyonu olan Terim, TSYD Kupası'nda 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonuşampiyonluklarını elde etti. Türkiye Kupası'nı 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında Galatasaray'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.

Terim yönetiminde Galatasaray, Türk futbol tarihinin ilk Avrupa kupası olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında finalde İngiliz ekibi Arsenal'i eleyerek müzesine götürdü.

Galatasaray'da 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk elde edemeyen Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı. Bu sezonun 17. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında dördüncü dönemine başlayan tecrübeli çalıştırıcı, yeni bir şampiyonluğa daha ulaştı.

10 FUTBOLCUNUN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Mutlu sona ulaşan Galatasaray kadrosunda bulunan 10 futbolcu kariyerlerinde ilk kez bir ülkenin en üst liginde şampiyonluk yaşamış oldu.Sarı-kırmızılı takımda Gomis, Carrasso, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Nagatomo, Tolga Ciğerci, Donk, Rodrigues, Feghouli ve Ozan Kabak ilk kez bir ülkenin en yüksek liginde kupayı kazanma mutluluğuna ulaştı.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUĞU HAKAN BALTA YAŞADI

Galatasaray'ın kadrosundaki futbolcular arasında en fazla Süper Lig şampiyonluğunu tecrübeli oyuncu Hakan Balta gördü.

Sezon başında teknik direktör Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan ancak Fatih Terim'in göreve gelmesiyle tekrar takıma dahil edilen Hakan Balta, sarı-kırmızılı takım ile 5.kez kez Süper Lig şampiyonu oldu.

Tecrübeli futbolcu ligde bu sezon hiçbir maçta forma giymemesine rağmen takımın en fazla şampiyonluk yaşayan ismi olarak öne çıkıyor.