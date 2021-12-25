Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu) - Haberler
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Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşılaştı.

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BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşılaştı. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

51. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

63. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışında sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed'de kaldı.

75. dakikada Chadli'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Okaka'nın vuruşunda top Uğurcan Çakır'da kaldı.

Stat: Medial Park

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Bozbey xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Hüseyin Türkmen xx, Denswill xx, Trondsen x (İsmail Köybaşı dk. 83 ?) Dorukhan xx (Siopis dk. 76 x), Hamsık xxx, Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür x (Yusu Sarı dk. 88 ?) Djaniny xx, Cornelius xx (Koita dk. 76 x)

Yedekler: Erce Kardeşler, Berat, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Medipol Başakşehir: Muhammed xx, Çiçara xx, Duarte xx, Ndayishimiye xx, Hasan Ali xx, Mahmut xx, Berkay x (Deniz Taürüç dk. 74 x), Visca xx, Aleksic xx, Gulbrandsen xx (Chadli dk. 73 x), Okaka x

Yedekler: Volkan Babacan, Epureanu, Şener Özbayraklı, Rodriques, Emre Kaplan, Metin Emre, Lucas Lima, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Bölezoğlu

Sarı Kartlar: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Ndayishimiye, Okaka (Medipol Başakşehir)

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

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