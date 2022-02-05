Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Mücadeleden bordo-mavili ekip 1-0 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada gelişen Kasımpaşa atağından topu önüne alan Brecka'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğinin içine çarparak oyun alanına döndü. Dönün topu Denswil uzaklaştırdı.

74. dakikada Valentin Eysseric ve Bruno Peres itirazları sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

76. dakikada Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sami Uğurlu da kırmızı kartla oyundan atıldı.

78. dakikada sağ kanattan topu alan Serkan arka direğe doğru ortaladı. Cornelius'un kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük xxx, Ali Saygın Öğel xxx, Esat Sancaktar xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Peres xx, Denswıl xx, Hugo xx, Puchacz xx, Siopis xx, Dorukhan x (Berat Özdemir dk. 71 x), Vısca xx (Bakasetas dk. 90 ?), Nwakaeme x (Yusuf Erdoğan dk. 71 x), Abdulkadir Ömür x (Serkan Asan dk. 77 x), Cornelius xx (Djaniny dk. 90 ?)

Yedekler: Erce, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Ahmetcan Kaplan, Kouassi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj x, Tarkan x, Brecka x, Eren Elmalı xx, Doğucan Haspolat xx, Ben Ouanes xx (Tunay Torun dk. 87 ?), Hajradinovic xx, Travnik x (Eysseric dk. 46 x), Ahmet Emin x (Mamadou Fall dk. 46 x), Umut Dilan Bozok x

Yedekler: Harun Tekin, Erdem, Mehmet Feyzi, Uros Spajic

Teknik Sorumlu Sami Uğurlu

Gol: Visca (dk. 6) (Trabzonspor)

Kırmızı Kartlar: Peres (dk. 74) (Trabzonspor), Eysseric (dk. 74), Sami Uğurlu (dk. 76) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Dorukhan (Trabzonspor), Eren Elmalı, Brecka, Mamadou Fall (Kasımpaşa) - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Spor