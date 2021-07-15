Spor Toto Süper Lig ne zaman başlayacak? Ligler ne zaman başlıyor? Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman? Süper Lig ilk yarı fikstürleri!

Yapılan kura çekiminin ardından Süper Lig ilk yarı fikstürü açıklandı. İlk yarı fikstürünün açıklanmasının ardından ise gözler Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunun başlangıç tarihine çevrildi. Bu bağlamda birçok futbol sever Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ne zaman başlayacağı ile ilgili "Spor Toto Süper Lig ne zaman başlayacak? Ligler ne zaman başlıyor? Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman? Süper Lig ilk yarı fikstürleri!" soruların cevaplarını aratmakta.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk yarı fikstürünün açıklanmasının ardından gözler Süper Lig'in başlayacağı tarihe çevrildi. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir gibi Süper Lig Kupasını müzesine götürmüş ve bu yıl tekrar kupayı evlerine götürmek isteyeceği takımların taraftarları başta olmak üzere birçok futbol severin merak ettiği Süper Lig'in başlangıç tarihi internette en çok aratılan konuların arasında yer almakta. Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunun başlangıç tarihi ve ilk yarı fikstürkerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SPOR TOTO SÜPER LİG 2021-2022 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spot Toto Süper Lig karşılaşmaları bir aksilik ya da salgın sürecinin mani olmaması halinde 23 Mayıs 2022 tarihinde sona erecektir.

TFF 1. LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Tıpkı Spor Toto Süper Lig gibi geçtiğimiz yıl büyük mücadeleye sahne olan TFF 1. Lig''in başlangıç tarihi de en çok merak edilen konuların arasında yer almakta. TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG DERBİ HAFTALARI HANGİLERİ?

4. hafta: Trabzonspor- Galatasaray

5.hafta: Altay-Göztepe

9. hafta: Trabzonspor- Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş -Galatasaray

12. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

17. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

SPOR TOTO SÜPER LİG İLK YARI FİKSTÜRLERİ!

İlk yarı fikstürü kura çekiminin ardından Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir kulüpleri sosyal medya hesaplarından ilk yarı fikstürlerini paylaştı. Yapılan paylaşımlar ve İlk yarı fikstürleri şu şekilde;

BEŞİKTAŞ

GALATASARAY

FENERBAHÇE

BAŞAKŞEHİR