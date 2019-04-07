Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Konyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine yerden çevirdiği topu kontrol eden Elia'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak hakem Serkan Çınar VAR'ın uyarısıyla golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. 24. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Visca'nın şutu direğin yanından auta çıktı. 30. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Elia'nın ortasını kaleci Serkan kornere çeldi. 32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan'ın şutunu kaleci Serkan son anda kornere çıkardı.

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim Hakemler: Serkan Çınar xx, Tarık Ongun xx, Kemal Yılmaz xx Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Attamah xx, Clicy xx, Emre Belözoğlu xx, Visca xx, İrfan Can Kahveci xx, Mossoro xx, Elia xxx, Robinho xx Yedekler: Volkan, Bajic, Adebayor, Kudriashov, Napoleoni, Demba Ba, Soner, Uğur, Serdar, Alpaslan Teknik Direktör: Abdullah Avcı Konyaspor: Serkan xx, Opanasenko xx, Ali Turan xx, Filipovic xx, Zuta xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Amir xx, Milosevic xx, Fofana xx, Jahovic xx Yedekler: Mahmut, Selim, Yatabare, Hurtado, Mücahit, Ferhat, Mücahit Teknik Direktör: Aykut Kocaman Sarı kartlar: Emre (Medipol Başakşehir) Amir (Konyaspor)

(İHA)

Kaynak: İHA