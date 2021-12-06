Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.
KONYA (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada topla birlikte sol çaprazdan ceza alanına giren Çekiçi, rakibini çalımlayıp kaleye gönderdiği topu kaleci Ertaç kornere çelmeyi başardı.
8. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Mounir'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.
27. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza alanına yaptığı ortaya Cikalleshi'nin kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya çıktı.
39. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hafez rakibini çalımlayıp yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalıkxx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, Serdar xx, Çekiçi xx, Bytyqi x, Cikalleshi xx
Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Rahmanovic, Ahmed Hassan, Alper, Barış, Mpoku, Ahmet Karademir, Michalak
Teknik Direktör: İlhan Palut
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Hafez xx, Sadık xx, Wallace xx, Semih xx, Haddadi xx, Mallan xx, Aabid xx, Ndong xx, Mounir xx, Adem xx
Yedekler: Ahmet, Gameli, Ndizeye, Mert, Haqi, Bwalya, Atakan, Nshimirimana, Mert Miraç, Muhammed
Teknik Direktör: Marius Şumudica
(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin/İHA)