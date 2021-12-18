Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u ağırlıyor.

KONYA (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Bünyamin'in şutunda top kaleci Sehic'ten sekti. Seken topu Mukairu kafayla boş kaleye göndermek istedi, ama Skubic son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

36. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.

38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunu kaleci Boffin çeldi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Esat Sancaktar xx, Deniz Caner Özaral xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Serdar xx, Amir xx, Soner xx, Bytyqi xx, Rahmanovic xx, Cikalleshi xx

Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Ahmed Hassan, Çekiçi, Alper, Barış, Mpoku, Ahmet Karademir, Michalak

Teknik Direktör: İlhan Palut

Antalyaspor: Boffin xx, Veysel xx, Naldo xx, Kudryashov xx, Bünyamin xx, Poli xx, Milosevic xx, Güray xx, Amilton xx, Doğukan Sinik xx, Mukairu xx

Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Bahadır, Eren, Nuri, Wright, Ersin, Erkan, Ghacha, Gökdeniz

Teknik Direktör: Alfons Groenendijk

Sarı kartlar: Skubic, Amir, Soner (Konyaspor), Amilton (Antalyaspor) - KONYA

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Steven Caulker'dan herkesi şaşırtan karar! Formasını terleteceği ülkeyi haritada gösterebilen yok

Steven Caulker'dan herkesi şaşırtan karar! Formasını terleteceği ülkeyi haritada gösterebilen yok

 Karadeniz'de gol yağmuru! Giresunspor, Altay engelini çok rahat geçti

Karadeniz'de gol yağmuru! Giresunspor, Altay engelini çok rahat geçti

 Hoca dayanmıyor! Karagümrük, ligin gözdesi Farioli ile yolları resmen ayırdı

Hoca dayanmıyor! Karagümrük, ligin gözdesi Farioli ile yolları resmen ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title