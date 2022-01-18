Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

KONYA (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında topla buluşan Vargas ceza sahası önü sol çaprazından kaleye yaptığı vuruşunda top üstten dışarı gitti.

9. dakikada sağ kanattan Michalak'ın pasıyla son çizgiye inen Skubic'in dar açıdan yaptığı vuruşta top kaleci Muric'te kaldı.

15. dakikada sol kanattan savunma arkasına sarkıp topla buluşan Bytyqi ceza sahasına girdi ve şutunu çekti ancak kaleci Muric meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

16. dakikada kaleci Vargas'ın degajıyla topla buluşan Vargas ceza alanı önünden yaptığı sert vuruşta kaleci Sehic topu çeldi.

33. dakikada Konyaspor'un kullandığı korner sonrası uzaklaştırılan top ceza sahasına tekrar gönderildi. Sol çaprazda topu kontrol eden Abdülkerim'in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

36. dakikada Svensson'un sağ kanattan yerden kale önüne yaptığı ortada Adil ters bir vuruş yaptı. Top az farkla üstten auta çıktı.

40. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin sert şutunda top kaleci Muric'te kaldı.

45. dakikada Vargas'ın sağ kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Alper'de kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yasin Kol xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Selahattin Altay xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, Michalak xx, Rahmanovic xx, Bytyqi xx, Ahmed Hassan xx

Yedekler: Erten, Cikalleshi, Nafican, Çekiçi, Musa, Oğulcan, Mpoku, Ahmet Karademir

Teknik Sorumlu: Osman Demir

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Tayyip xx, Samet xx, Alper xx, Yunus xx, Sinan xx, Stambouli xx, Vargas xx, Assombalonga xx, Bjarnason xx

Yedekler: Ferhat, Vedat, İsmail, Belhanda, Akintola, Metehan, Castro, Emrecan, Emircan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Sarı kartlar: Alper (Adana Demirspor), Adil, Rahmanovic (Konyaspor)

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin/İHA)