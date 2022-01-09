Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında oluşan karambolde kale önünde Travnik'in yaptığı vuruşta top filelere gitti. 3-0
67. dakikada Kamara'nın sağ taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Muhammed Mert'in yaptığı kafa vuruşunda Hadergjonaj çizgi üzerinde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
75. dakikada sol taraftan Saint- Louis'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde topu kontrol eden Onur Ergün'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Ata Yıldırım xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Tarkan Serbest xx, Brecka xx, Eren Elmalı xx, Doğucan xx (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 90+1 ?), Hajradinovic xx, Ahmet Engin xx, Eysseric xxx (Travnik dk. 35 xxx), Ouannes xxx (Yusuf Erdoğan dk. 74 x), Umut Bozok xxx
Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Sadiku, Sakıb Aytaç, Varga, Hasan Emre Yeşilyurt, Anıl Özçelik
Teknik Sorumlu: Sami Uğurlu
Hatayspor: Abdullah Yiğiter xx, Sadık Baş xx, Fatih Kuruçuk xx, Falette xx (Burak Öksüz dk. 46 x), Bülent Cevahir xx (Kamil Ahmet Çörekççi dk. 46 x), Kamara xx, Sackey xx ( Onur Ergün dk. 46 xxx), Saint- Louis xx, Lobzhanidze xx (Bertuğ Yıldırım dk. 88 ?), Muhammed Mert xx (Mehdi dk. 69 x), Diouf xx
Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Gökdeniz Kurşunoğlu, Eray Akar, Osman Can Güleryüz
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Eysseric (dk. 2), Umut Bozok (dk. 6), Travnik (dk. 50) (Kasımpaşa), Onur Ergün (dk. 75) (Hatayspor)
Sarı kart: Travnik (Kasımpaşa) - İSTANBUL
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